Die Hebe, auch Strauchveronika genannt, erinnert an Heidekraut, was an der üppigen Blütenfülle liegen mag. Für Gärtnermeister Peter Opschroef ist der immergrüne Kleinstrauch eine Pflanze mit Zukunft. In seinem Betrieb in Straelen am Niederrhein hat er sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der Hebe beschäftigt. Eines seiner Ziele: schöne und robuste Heben mit besserer Winterhärte züchten. Denn natürliche Formen des Strauchs haben es schwer mit dem Klima in Deutschland.