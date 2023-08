Heidelbeeren brauchen einen sauren Boden, der in den meisten Gärten so nicht vorkommt. Auch konventionelle Blumenerde ist ihnen viel zu alkalisch "Das wichtigste ist die richtige Erde", sagt Roswitha Schemm vom fränkischen Erdbeerhof Zehelein-Schemm. Heidelbeeren benötigen einen sehr sauren Untergrund mit einem pH-Wert um 5. Deshalb gedeihen Heidelbeeren bestens auf nährstoffarmen Waldböden. Da dieser im Garten meist nicht vorhanden ist, sollte auf Erdbeer- beziehungsweise Beerenerde zurückgegriffen werden, auch Rhododendronerde ist geeignet.

Wer im Garten ein Heidelbeerbeet anlegen möchte, geht folgendermaßen vor: Das Beet sollte etwa so hoch sein wie der Topf, unten kommt eine Drainageschicht aus Steinen oder Tonscherben, damit das Wasser abfließen kann. Die ganze Grube wird mit Vlies oder Sackleinen ausgekleidet, die Wurzeln der Pflanzen sollen nicht in die normale Gartenerde hineinwachsen. In dem Fall würden sie das Wachstum einstellen und die Beerensträucher verkümmern. Auf die Abdeckung kommt dann die Beerenerde. Obenauf kann eine Schicht Sägespäne, circa fünf bis zehn Zentimeter, gestreut werden. "Holz und Beeren sind eine ideale Kombination, denn im sauren Holzmilieu bildet sich Mykorrhiza, die für ein besseres Wachstum der Pflanzen sorgt", so die Beerenexpertin. Dazu können Späne aller Bäume verwendet werden - bis auf Eichenspäne.