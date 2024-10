Problem in der Landwirtschaft Herbstzeitlose kommen in der Natur in Auwäldern, aber auch auf Wiesen beziehungsweise Grünland vor. Sie sind im Herbst ein hübscher Blickfang in der Wiese. Doch für die Bewirtschaftung der Wiesen ist die Herbstzeitlose aufgrund ihrer Giftigkeit äußerst problematisch. Das hochgiftige Colchicin, ein Alkaloid, bleibt im Heu oder in der Silage erhalten und kann so für Nutztiere, wie Pferde und Schweine zu einer lebensbedrohlichen Gefahr werden.