Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Der Powerschub Tipp von Gärtnerin Brigitte Goss: Auch wenn Hostas eher weniger Dünger benötigen, können Sie im Juni mit einem kleinen Trick - vor allem bei Pflanzen, die nicht so richtig wachsen wollen - noch einmal für einen Powerschub sorgen. Geben Sie dafür Flüssigdünger und Wasser in eine Gießkanne und tränken sie die Blätter mit dem Gemisch. Verwenden Sie dafür Volldünger. Von der Menge her reicht die halbe Konzentration der Dosierung für Balkonpflanzen. Um Verbrennungen an den Blättern zu vermeiden, sollte die Blattdüngung an einem trüben Tag gemacht werden. Die Funkien ziehen sich die Nährstoffe aus den Blättern und bekommen noch einmal einen Wachstumsschub.