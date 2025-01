Warum der Ilex auch Stechpalme genannt wird Der deutsche Name des immergrünen Gehölzes bezieht sich zum einen auf das gezackte, spitze Laub. Zum anderen symbolisiert das stachelige Laub für Christen die Dornenkrone Jesu und die roten Beeren seine Blutstropfen. Auch verweist der Name auf einen alten Osterbrauch in der Passionszeit: Am Palmsonntag schmückten Ilex-Zweige die Kirchen, da es in Deutschland einst keine echten Palmen wie im Nahen Osten gab.