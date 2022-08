Inkalilien zeigen ihre großen, bunten Blüten von Juni bis Oktober. Die mehrjährigen Zierpflanzen blühen unermüdlich in nahezu allen Farben außer Blau. Sie sind auch als sehr haltbare Schnittblumen beliebt. Ihre Ursprünge liegen in Süd- und Mittelamerika.

Inkalilien mögen Standorte in der Sonne und im Halbschatten. Am besten gedeihen sie an einem windgeschützten Platz. Da Inkalilien nicht sehr winterhart sind, werden sie oft in Töpfen und Kübeln kultiviert. Sie brauchen einen durchlässigen, nährstoffreichen, eher kalkarmen Boden. Die exotischen Gewächse können zum Beispiel in Zitruspflanzen-Erde gepflanzt werden, wie Gärtnermeister Uwe Schachschal sagt. Inkalilien vertragen keine Staunässe. Hochwertiges Substrat, das mineralische Bestandteile (Kies, Tongranulat) enthält, ist daher wichtig.