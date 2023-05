Anfällig für Frost sind dagegen die winterharten kugel- bis zylinderförmigen Gattungen Escobaria und Echinocereus. Schnee und Eis können auf ihnen nicht gut abtauen. Stattdessen kann sich das Tauwasser stauen, so dass die Kakteen feucht bleiben und faulen. Sie benötigen im Freien also einen geschützten Standort. Die Südseite des Hauses oder Gartens, die für andere Pflanzen durch extreme Sonne und Trockenheit nicht mehr in Frage kommt, ist ideal. Im Winter schützt eine Schicht Reisig die Kakteen zusätzlich vor Frost.

Im Freien wachsen Sukkulenten und Kakteen etwa am Hirschgarten in Erfurt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Garten- und Friedhofsamtes haben dort gemeinsam mit Ulrich Haage ein sogenannten Bankbeet bepflanzt. Die verschieden großen Hochbeete mit an den Seiten montierten Bänken sind an mehreren Stellen im Stadtgebiet zu finden. "Man sitzt also buchstäblich im Grünen", sagt Ulrich Haage.