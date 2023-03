Kartoffel-Wissen kurz & knapp * Es gibt 5.000 kultivierte Sorten, die in 130 Ländern der Erde angebaut werden.



* 80 Prozent der Kartoffeln werden auf der nördlichen Erdhalbkugel angebaut.



* Hauptanbaugebiete: USA, Ukraine, Russland, China und Indien.



* Deutschland gehört nicht zu den Hauptproduzenten der Kartoffel. Neben dem Eigenanbau importiert Deutschland Kartoffeln aus Frankreich und Italien.



* Der Pro-Kopf-Konsum in Deutschland liegt bei knapp 58 Kilogramm im Jahr. Weltmeister im Kartoffelessen ist Weißrussland: Dort sind es 338 Kilogramm Kartoffeln pro Einwohner im Jahr.



* Ein Teil der Kartoffelernte in Deutschland wird zur Herstellung von Papier, Klebstoffen, Bioplastik oder Biosprit verarbeitet.

Die Erntezeit für Kartoffeln beginnt bereits im Juni, dann sind die Frühkartoffeln reif. Als Faustregel gilt: Etwa drei Wochen nachdem das Kartoffelkraut verwelkt und abgestorben ist, können die Knollen aus der Erde. Bei der Ernte ist Vorsicht geboten, denn die Knollen dürfen nicht verletzt werden. Nutzen Sie für die Ernte eine Grabegabel und hebeln Sie die Kartoffeln aus der Erde. Säubern Sie die Knollen von Erde und Laub und legen Sie die Ernte in Kisten. Verletzte Kartoffeln sollten gereinigt und schnell verarbeitet werden.



Je nach Sorte können Kartoffeln mehrere Monate lang gelagert werden - wenn die Bedingungen stimmen. Früher wurden Kartoffeln häufig im Keller gelagert, doch dieser Ort ist bei neuen Häusern in der Regel zu warm. Damit Kartoffeln lange halten und nicht keimen, sollten sie kühl, frostfrei, dunkel und trocken gelagert werden. Die optimale Lagertemperatur liegt bei 4 bis 6°C. Bei Temperaturen über acht Grad keimen Kartoffeln, unter vier Grad wird Stärke in Zucker verwandelt und der Geschmack beeinträchtigt. Eine Kartoffelmiete hat mehrere Etagen. In ihr liegen die Knollen schön luftig und es bilden sich nicht so schnell Druckstellen. So ein Kartoffeltopf ist ideal für Balkon und Terasse. Bildrechte: Daniela Dufft

Vorsicht bei grünen, keimenden und bitteren Kartoffeln

Sie sollten grüne Kartoffeln auf keinen Fall essen. Leichte Vergiftungen zeigen sich in Form von Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall. Grüne Stellen und Sprossknospen, die "Augen" in Kartoffeln, sollten daher großzügig weggeschnitten werden. Geben Sie vor allem kleinen Kindern keine ungeschälten Kartoffeln zu essen. In der Schale und im Bereich der Knospen ist der Gehalt an giftigen Glykoalkaloiden höher als im Rest der Kartoffel.

Kurze Geschichte der Kartoffel