Die Staude eignet sich für Standorte mit wenig Licht, die jedoch nicht zu trocken sind. Sie gedeiht gut unter Bäumen, am Gehölzrand, am Fuß von höheren Stauden oder im Schatten von Mauern, aber auch am Teichrand. Pflanzt man mehrere Exemplare des Kaukasusvergissmeinnichts bedecken sie schnell eine größere Fläche. Der pflegeleichte Bodendecker wirkt auch auf Gräbern hübsch.

Bildrechte: MDR/Daniela Dufft