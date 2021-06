Klimawandel: exotische Gehölze für den Ziergarten

Der Europäische Zürgelbaum ist in Südeuropa heimisch. Er ist sehr trockenheitsresistent, verträgt Wärme und den winterlichen Frost. Seine kleinen weißen Blüten sind für Bienen attraktiv. Im Herbst reifen dann die Zürgeln - kleine, runde, dunkelrote bis dunkelblaue Steinfrüchte. Vögel mögen die Zürgeln sehr. In Südtirol wird mit den Früchten auch Kuchen gebacken. Der Zürgelbaum wird im Garten etwa acht Meter hoch. Seine offene Krone und seine fein gefiederten Blätter machen ihn zu einem echten Hingucker. Im Herbst strahlen seine Blätter goldgelb.

Trompetenbäume sind in China und Nordamerika heimisch. Ihre großen herzförmigen Blätter bilden bei älteren Exemplaren eine breite Krone über einem kurzen Stamm. Unter diesem natürlichen Sonnenschirm lassen sich selbst die heißesten Tage gut aushalten. Ältere Trompetenbäume sind gut trockenheitstolerant. Jüngere müssen dagegen gegossen werden. Die Fülle weißer Blüten lockt Insekten in Scharen an. Im Herbst hängen die bis zu 40 Zentimeter langen Früchte wie Schnüre am Baum. Der Trompetenbaum ist zwar frosthart, aber wirft seine Blätter sofort nach dem ersten Frost ab.