Auffällig ist zunächst das, was bei diesem Kohl fehlt: Chinakohl hat weder einen kräftigen Strunk, noch liegt beim Anschneiden der typische Kohlgeruch in der Luft. Die Pflanze enthält zwar die für Kohlgewächse charakteristischen Senföle, sie sind im Geschmack aber nur sehr schwach erkennbar. Roh erinnern die zarten, knackigen Blätter des Chinakohls sogar eher an Kohlrabi.

Vielseitig: In feine Streifen geschnitten eignet sich Chinakohl für Salate, Wokgerichte oder koreanisches Kimchi. Bildrechte: MDR/Franziska Nössig