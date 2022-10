Das Geschlecht einer Pflanze lässt sich erst an ihren Blüten eindeutig erkennen. Männliche Blüten wachsen an langstieligen und überhängenden Rispen. Weibliche hingegen sind größer und wachsen an kurzstieligen Rispen deutlich näher am Stamm. Die männlichen Pflanzen können ihr Geschlecht durch Umweltfaktoren umkehren. Die weiblichen Pflanzen ändern ihr Geschlecht nicht mehr.