Wer Paprika ernten möchte, sollte bereits im Februar die Pflanzen vorziehen, sonst kann es sein, dass das Gemüse nicht mehr reif wird. Benutzen Sie dafür nährstoffarme Anzuchterde. Im Samen ist alles enthalten, was die Pflanze braucht. Erst beim Pikieren sollten dem Boden Nährstoffe zugesetzt beziehungsweise die Jungpflanzen gleich in nährstoffreichen Boden gesetzt werden. Ab Mai können die Jungpflanzen im Freiland an einen sonnigen, warmen Standort gesetzt werden. Im Gewächshaus können sie bereits etwa vier Wochen eher gepflanzt werden. Verwenden Sie für den Anbau von Paprika Stäbe und Netze. Setzen Sie die Pflanzen in einen Abstand von 40 mal 40 Zentimetern.