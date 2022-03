Zwiebeln kommen gut ohne Dünger aus. Von Stalldung und besonders von mit Stickstoff angereichertem Dünger sollte man die Finger lassen. Denn Stickstoff fördert die Bildung von Grünmasse: In diesem Fall würde die Pflanze also fleißig Laub entwickeln auf Kosten der Zwiebel.

Nach dem Ernten sollten die Zwiebeln noch einige Tage auf dem Gartenbode an der Luft trocken. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Während die Pflanzen wachsen, sollte die Erde immer feucht sowie von Unkraut und Schädlingen frei gehalten werden. Je näher die Erntezeit rückt, desto weniger Wasser brauchen die Pflanzen. Reduzieren Sie also die Bewässerung, um Fäule zu vermeiden.

Achten Sie bei der Ernte selbst auf trockene, nicht zu heiße Witterung! Ziehen Sie die Zwiebeln am Laub aus der Erde und lassen Sie sie noch wenige Tage auf dem Gartenboden liegen. Indem Sie die Zwiebeln regelmäßig drehen, trocknen die äußeren Zwiebelhäute ab und die Zwiebel wird haltbar.

Steckzwiebeln sollten hell, luftig, trocken und frostfrei gelagert werden. Gut ausgereifte Sommerzwiebeln sind bis zu einem halben Jahr haltbar. Saatzwiebeln halten sich in der Regel etwas länger.

Zwiebeln sind gute Lieferanten von Kalium, Vitamin B und Vitamin C, vor allem aber sind sie reich an Antioxidantien. Sie wirken zu hohem Blutdruck und Blutfettwerten (Cholesterin) entgegen, regen durch ihre Ballaststoffe den Stoffwechsel an und helfen mit ihren ätherischen Ölen bei Husten, Heiserkeit, Mittelohrentzündung oder Insektenstichen.