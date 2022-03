Für das Stecken der Zwiebelchen im Beet eignen sich gerade Rillen, günstig ist ein Reihenabstand von 22 bis 25 Zentimetern. Die Zwiebeln werden mit fünf bis zehn Zentimetern Abstand in der Reihe und mit der Spitze nach oben "gesteckt", etwa drei bis vier Zentimeter tief, und mit Erde bedeckt. Die Spitze sollte gerade so noch herausschauen. Mit Schlauch oder Gießkanne wird anschließend jede Zwiebel angegossen. Die besten Steckzwiebeln sind übrigens nicht größer als eine Haselnuss.

Sobald kein Spätfrost mehr droht, ist es Zeit, die Sommerzwiebeln zu stecken. Je nach Anbauregion kann das schon Ende März sein. "Warten Sie in jedem Fall bis zum April", warnt hingegen Bio-Gärtnerin Kristina Bauer vom Hof Sickenberg im Eichsfeld. Denn erwischt der Frost die jungen Pflanzen, schossen sie sehr wahrscheinlich gleich im ersten Jahr; das heißt, sie bilden eine Blüte statt einer Zwiebel. Wer also auf Nummer sicher gehen will, setzt die Zwiebeln erst, wenn die Gefahr harten Frosts vorbei ist. Geerntet wird dann im August.