Kürbisfleisch raspeln, Nüsse in der Pfanne ohne Fett leicht anbraten. Alle Zutaten vermengen, zum Schluss wird das Bittermandelaroma hinzugegeben. Teig in eine große Kastenform füllen und bei 200 Grad etwa eine Stunde lang backen. Der Kürbiskuchen schmeckt am besten, wenn er vor dem Servieren in Alufolie gewickelt wird und zwei Tage im Kühlschrank durchzieht.

Bildrechte: Daniela Dufft