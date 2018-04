Sind sie ausgepflanzt und gut angewachsen, ist der Winter für Lenzrosen kein Problem. Im Kübel sollte darauf geachtet werden, dass sie nicht erfrieren können. Am besten wird das Pflanzgefäß dafür in Vlies eingepackt. Der Kübel kann in extrem kalten Wochen, beispielsweise im Januar oder Februar, auch mal eine Woche an einen dunklen Ort gestellt werden. Das vertragen die Stauden auch mal. Wichtig ist nur, dass sie nicht den gesamten Winter über im Dunkeln stehen!