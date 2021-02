Lenzrosen blühen schon ab Februar. Nicht nur die frühe Blütezeit, auch die hohen Stiele und großen Blüten in Weiß, Rosa-, Violett- und Grüntönen machen sie zu besonderen Schmuckstücken. Doch die mehrjährigen Gewächse haben gewisse Ansprüche: Verpflanzt zu werden, mögen sie zum Beispiel gar nicht. Nach dem Umpflanzen wachsen Schnee- und Lenzrosen monatelang nur kümmerlich weiter. Beim Kauf sollten Sie sich deshalb gut überlegen, an welchem Platz die Pflanzen bei Ihnen möglichst lange ungestört bleiben. Lenzrosen stehen gerne in der Wintersonne, vertragen jedoch keine starke Sommerhitze. Daher ist ein Standort unter Sträuchern und Bäumen sinnvoll, die im Sommer ein schützendes Laubdach über den Lenzrosen ausgebreitet haben. Der Boden sollte närhstoffreich und eher kalkhaltig sein, damit sich die Stauden richtig wohl fühlen. Außerdem gedeihen Lenzrosen am besten auf leicht durchlässiger Erde. So staut sich die Nässe nicht an den Wurzeln.

Achten Sie drarauf, dass die Lenzrosen im Freiland gezüchtet wurden und nicht aus dem Gewächshaus kommen. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Lenzrosen sollten aus dem Freiland kommen, wenn Sie sie gleich in ihrem Garten oder in einem Topf vor der Haustür einpflanzen möchten. So sind die Stauden bereits an die niedrigen Temperaturen draußen gewöhnt und blühen dort auch. Wählen Sie Pflanzen mit festem Wurzelballen und gesundem, grünen Laub aus. Sie sind sich nicht sicher, wie die Pflanzen kultiviert wurden? Dann warten Sie mit dem Auspflanzen lieber bis nach der Blütezeit im späten Frühling. Bis dahin sollte die eingetopften Stauden aber an einem kühlen Ort stehen, zum Beispiel geschützt am Hauseingang. Abgesehen vom Frühjahr ist auch der Herbst eine günstige Pflanzzeit. Lenzrosen können zwar das ganze Jahr über gepflanzt werden, sofern der Boden frostfrei ist. Nach einem heißen und trockenen Sommer jedoch haben die Stauden im Herbst noch genügend Zeit, um im Boden anzuwachsen und gesunde Wurzeln auszubilden. So sind sie besser für den Frost gewappnet.