Überlebenskünstler Lithops - Die lebenden Steine kultivieren und pflegen

Hauptinhalt

Sie sehen aus wie Steine und doch steckt in ihnen ganz viel Leben: die Lithops. Im MDR Garten war Ulrich Haage von Kakteen Haage in Erfurt zu Gast und hat verraten, was lebende Steine so besonders macht. Das Wichtigste haben wir für Sie in acht Fragen und Antworten zusammengefasst.