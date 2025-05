Lupine in der Kritik: Was steckt dahinter?

In den vergangenen Wochen geriet die Lupine in die Schlagzeilen: Baumärkte nahmen sie aus dem Sortiment, Naturschützer warnten vor ihrer Ausbreitung - insbesondere in sensiblen Ökosystemen wie den Bergwiesen in der Rhön.

Doch nicht jede Lupine ist problematisch. Es gilt zu unterscheiden: Die Vielblättrige Lupine (Lupinus polyphyllus) ist oft in Gärtnereien und auch in Gärten zu finden. Sie ist die invasive Art, die sich aussäen und so unkontrolliert ausbreiten kann, wie Gartenexpertin Brigitte Goss sagt. Die Vielblättrige Lupine wird auch Stauden- oder Garten-Lupine genannt und blüht ab Mitte Juni.

Andere Arten wie die Schmalblättrige Lupine (Lupinus angustifolius) oder spezielle Züchtungen, die Süßlupinen, seien hingegen unbedenklich. Bildrechte: MDR/Michael Wenkel

Die Vielblättrige Lupine wurde im 19. Jahrhundert nach Europa eingeführt und hat sich seitdem stark verbreitet. Sie reichert den Boden mit Stickstoff an, was in nährstoffarmen, artenreichen Wiesen zu einem Ungleichgewicht führt.