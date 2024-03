Mandelbäume gedeihen am besten im Weinbauklima, aber auch an sonnigen, geschützten Standorten in Siedlungsgebieten. Ein tiefgründiger, kalkhaltiger Boden ist unerlässlich für ein gutes und gesundes Wachstum. Mandelbäume gehen an Standorten mit staunassen und lehmigen Böden ein. Trockenheit und Hitze werden hingegen recht gut vertragen. Da Mandeln auch noch auf den magersten Böden gedeihen, wurde ihnen früher ein Platz an der Seite der sonnenhungrigen Weinreben in den Weinbergen zugestanden.