Wer sich bei Meerrettich auf die Suche nach Saatgut macht, wird enttäuscht. Statt über Samen wird Meerrettich über Seitenwurzeln der geernteten Wurzeln - sogenannte Fechser - vermehrt.

Eine dicke Hauptwurzel mit kleinen Nebenwurzeln - so sieht Meerrettich idealerweise unter der Erde aus. Bildrechte: IMAGO Diese Seitenwurzeln sollten wenigstens so dick wie ein kleiner Finger und etwa 30 Zentimeter lang sein. Sie werden im März oder April in die Erde gebracht. Dafür sollten am Fechser am oberen Enden sowie am unteren Ende jeweils drei Zentimeter mit Knospen erhalten bleiben. Aus ihnen wachsen Wurzeln und Blätter. Alle Knospen dazwischen werden mit der Hand einfach abgestreift. Zum Pflanzen wird die Seitenwurzel schräg in die Erde gesteckt und mit Erde bedeckt. Das untere Ende liegt dann knapp 20 Zentimeter unter der Erde, das obere etwa drei Zentimeter.

Der Meerrettich-Fechser wird schräg in eine Furche gelegt und dann zugedeckt. Das kann ruhig ein kleiner Damm sein. Martin Krumbein, Gartenbauingenieur vom Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt

Meerrettich-Blüten sind hübsch und zart. Sie macht sich auch in Vasen sehr gut. Bildrechte: IMAGO Wer mehrere Fechser pflanzt, sollte zwischen den einzelnen Pflanzen 60 Zentimeter Abstand lassen. Meerrettich wird groß und braucht Platz. Während im ersten Jahr nur die Blätter wachsen, blühen im zweiten Jahr viele kleine, weiße Blüten an einem hohen, traubigen Blütenstand. Samen produziert die Pflanzen damit allerdings kaum.

Standort und Boden für Meerrettich

Meerrettich ist nicht besonders anspruchsvoll. Das mehrjährige Gemüse wächst an vielen Stellen und kommt auch mit Schatten zurecht. Am besten gedeiht er auf mittelschweren Böden wie lehmigem Sand oder Lössböden. In einem leichten Sandboden gedeiht er auch, allerdings leidet das Aroma. Die Wurzel wird nicht besonders scharf. Ebenso heikel ist der Anbau in schweren Böden. "Dann wird die Wurzel unangenehm scharf", erklärt Martin Krumbein. Außerdem ist in schweren Böden die lange Wurzel sehr schwer aus dem Boden zu bekommen.

In sehr schweren Böden wird die Wurzel unangenehm scharf. In Sandböden entwickelt sie kaum Aroma. Martin Krumbein, Gartenbauingenieur vom Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt

Anfang Juni, Ende Juni und im August wird der Damm leicht geöffnet und am oberen Ende der Pflanze nur ein Austrieb stehen gelassen. Dadurch konzentriert die Pflanze ihre Kraft in eine große, gerade, gut zu verarbeitende Wurzel, statt in viele kleine, verzweigte Wurzeln. Zum Düngen können Hornspäne in den Boden eingearbeitet werden, günstig ist auch Stallmist, der im Herbst in den Boden eingegraben wird.

Die Meerrettich-Wurzel wird erst im Spätsommer dicker. Dann braucht sie ausreichend Wasser. In trockenen Sommern sollte die Pflanze regelmäßig gegossen werden. Wenn die Pflanze im Herbst ihre Blätter einzieht, ist sie erntereif. Die dicke Wurzel wird zu einem leckeren Dipp mit Preiselbeeren verarbeitet. Die Seitenwurzeln können im Frühjahr neu gesteckt werden. Bildrechte: IMAGO

Wilder Meerrettich

Wilder Meerrettich ist nicht wirklich wild. Es wäre besser, von verwildertem Meerrettich zu sprechen. Die ursprünglich aus Südosteuropa stammende Pflanze wächst vor allem dort, wo früher einmal Gärten waren und sie vor langer Zeit einmal angebaut wurde. Sie bevorzugt feuchte Standorte an Flussufern oder feuchten Wiesen.