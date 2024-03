Es gibt weltweit 30 verschiedene Minze-Arten, davon sind in Europa nur fünf relevant. Konstantin März ist Staudengärtner. Minzen sind sein Spezialgebiet. Er muss immer wieder schmunzeln, wenn Kunden zu ihm in die Gärtnerei kommen und nach einer ganz bestimmten Minze suchen. "Die EINE Minze gibt es nicht", sagt er. "Das spannende an Minzen ist ja, dass sie sich alle bunt durcheinander kreuzen und so unglaublich viele Hybriden, also neue Sorten entstehen." Die echte Pfefferminze ist zum Beispiel eine Kreuzung aus Wasserminze und Spearminze. Aber auch von dieser gibt es sehr viele Varianten.