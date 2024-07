Am Tage sind sie unscheinbar, doch am Abend öffnen sich die leuchtend gelben Blüten der Nachtkerzen, die mit ihrem Duft Nachtfalter anlocken.

Ihr wissenschaftlicher Name, Oenothera biennis ist ein wohlklingender Name. Die Griechen fanden, dass die essbare Wurzel der Pflanze nach Wein (Oinos) riecht und jedes wilde Tier (ther) sanftmütig stimmt. Der zweite Name bedeutet zweijährig. Heute heißt das "winterannuell". Die Pflanze bildet im Sommer nach der Blüte unzählige Samen, die noch im gleichen Jahr keimen. Sie bilden bis zum Herbst bodennahe Rosetten, die gut überwintern. Im Frühjahr bis zum Hochsommer wachsen die Pflanzen zu ein bis zwei Meter hohen Blütenständen heran.