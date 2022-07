Ab April ist die Anzucht von Palmkohl auf der Fensterbank möglich. Die Samen keimen relativ schnell. Schon nach sieben bis zehn Tagen kommen die Pflänzchen aus der Erde. Ist das erste richtige Blattpaar zu sehen, werden die Palmkohl-Pflänzchen in einzelne Töpfe pikiert. Vier bis sechs Wochen spätr - am besten zwischen Ende Mai und Anfang Juli - können sie dann gestärkt ins Freiland ziehen und wachsen dort schnell an. Achten Sie dabei auf einen Pflanzabstand von mindestens 50 Zentimetern - der Palmkohl wächst nämlich nicht nur in die Höhe. Alternativ können Palmkohl-Pflanzen auch ab Mitte Mai ins Freiland gesät werden.