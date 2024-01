Die Früchte der Spitzpaprika sind am Stiel-Ansatz blockartig und werden nach unten hin spitz. Sie sind in der Regel dünnwandiger als Blockpaprika und haben weniger Kerne. Die süßen Früchte lassen sich vielseitig in der Küche verwenden. Gegrillte oder geröstete Spitzpaprika lassen sich leicht enthäuten.