Petersilie gehört zu den Dunkelkeimern. Deshalb wird in 1,5 Zentimeter Tiefe gesät. Nach der Aussaat dauert es 15 bis 25 Tage, bis die Samen endlich keimen. In dieser Zeit sollte der Boden eine Temperatur zwischen 12 bis 20° Celsius haben und immer feucht sein. Um die Keimdauer zu verkürzen, können die Samen vor der Aussaat einige Stunden in warmem Wasser eingeweicht werden.