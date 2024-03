In Thüringen wird sie seit dem 18. Jahrhundert angebaut. Sogar eine eigene Zuglinie gab es: Die Strecke der Pfefferminzbahn wurde extra zum Transport der angebauten Kräuter gebaut. Sie fuhr zwischen Straußfurt und Großheringen. Noch heute gehört Pfefferminze zu den Kräutern, die in Thüringen auf großen Feldern angebaut werden. So duftet es beispielsweise im Ort Nöbdenitz bei Altenburg von den vielen umliegenden Feldern nach Pfefferminze.