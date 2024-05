Wählen Sie einen Ort aus, an dem sich die Pfingstrose in den nächsten Jahren wirklich entfalten kann. Staudenpfingstrosen können bis zu 130 Zentimeter hoch und sehr ausladend wachsen. Etwa einen Quadratmeter Fläche sollten Sie bei der Standortwahl einplanen.

Die beste Zeit, um Pfingstrosen zu pflanzen, ist im Frühling. In dieser Zeit ist das Wurzelwachstum stark ausgeprägt. Die neu gepflanzte Pfingstrose kann so schnell Wurzeln ausbreiten und wächst besser an. In milden Lagen können Pfingstrosen sogar im Herbst noch gepflanzt werden.