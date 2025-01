Der deutsche Name der Physalis ist Blasenkirsche. Grund für die Namensgebung sind die typischen runden Früchte, die anfangs in grünen und später in gelben bis orangenen Hüllen sitzen. Sie erinnern an Lampions. Diese Fruchthülle wird von den fünf Kelchblättern gebildet, die im Laufe des Wachstums die Frucht komplett ummanteln. Es bilden sich immer neue Blüten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK