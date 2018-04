Rhabarber pflanzen * Boden tiefgründig umgraben * Wurzelunkräuter gründlich entfernen * in sandige Böden reichlich Laubhumus einarbeiten, so kann der Boden besser Wasser speichern * frisch gesetzte Staude gründlich gießen * um die Pflanze herum Kompost in den Boden einarbeiten, der zusätzlich mit einer Hand voll Hornspäne angereichert werden kann

Rhabarber braucht im Mai und im Juni ausreichend Nährstoffe und Wasser. Zu diesem Zeitpunkt wächst er und bildet die Rhabarberstangen. Damit der Boden schön fruchtbar bleibt, wird die Pflanze im März mit Kompost und Hornspänen gedüngt. Nach der Ernte darf noch einmal ein organischer Dünger in den Boden. Damit die Rhabarberstangen schön kräftig werden, sollte der Standort nie austrocknen - in Trockenzeiten also das Gießen nicht vergessen. Sobald sich Blütenansätze zeigen, werden die Rhabarberstangen geerntet indem sie herausgebrochen werden. Im Oktober beginnt die Ruhephase der Pflanze: die Blätter werden gelb und ziehen sich ein. Eine Pflege und auch Winterschutz sind nicht nötig, da Rhabarber extrem winterhart ist.

Rhabarber wird traditionell nur bis zum 21. Juni geerntet. Die kräftigsten Stangen sollten herausgezogen werden. Rhabarber niemals abschneiden, sonst verfault der Rest am Wurzelstock. Auch sollte mindestens die Hälfte der Stangen stehenbleiben, da sonst Blätter für die Fotosynthese fehlen. Über die Blätter werden die Energiereserven für das nächste Jahr angelegt. Einmal geerntet verliert Rhabarber schnell Wasser, deshalb sollte er so frisch wie möglich verarbeitet werden. Er hält sich aber auch ein paar Tage im Kühlschrank. Nach der Ernte werden die Stangen mit kaltem Wasser gewaschen. Sie müssen nicht unbedingt geschält und können gleich verarbeitet werden.

So imposant blüht der Rhabarber Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Rhabarber ist ein Knöterichgewächs, das nicht nur essbare Stiele bildet, sondern auch imposante Blüten - schließlich will sie sich vermehren und Hummeln und Bienen anlocken. Dabei steckt die Pflanze ihre ganze Energie in die Blüte. Das Wachstum der Rhabarberstangen bleibt dabei allerdings auf der Strecke. Wer also reichlich Rhabarber ernten möchte, sollte die Blüte schnell entfernen. Wer aber auf Rhabarberkuchen verzichtet und die Staude einfach mal wachsen lässt, kann sich jetzt an ihren exotisch anmutenden Samenständen erfreuen.