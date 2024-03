Die Blätter dieses Salates sind lang und stark eingebuchtet, so dass sie an Eichenblätter erinnern. In gemischten Salaten bringen sie noch eine weitere optische Note ein. Eichblattsalat gibt es, wie die Lollo-Salate, in hellgrün oder rotbraun. Auch hier sind die rötlichen Varianten gehaltvoller und die hellgrünen zarter.

Bildrechte: MDR/Brigitte Goss