Fritillaria meleagris, so der botanische Name, ist eine heimische Wildpflanze. Leider ist sie vom Aussterben bedroht und steht daher unter strengem Naturschutz. Und so grazil sich die Pflanze auch gibt: Die Zwiebel der Schachbrettblume sowie die Pflanze selbst sind giftig! Benutzen Sie bei der Pflege und Gartenarbeit deshalb in jedem Fall Handschuhe und lagern Sie die Zwiebel außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

Bildrechte: MDR/Daniela Dufft