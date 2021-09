Schatten ist nicht gleich Schatten. Beete können im totalen Schatten, im Schlagschatten eines Hauses oder im lichten Schatten an Gehölzen liegen. Selbst der Bereich des Halbschattens ist unterschiedlich: Der Begriff steht für etwa halbtägigen Schatten oder aber eine leichte Beschattung während der meisten Tagesstunden.

Ein Standort mit Schatten am Morgen und starker Sonneneinstrahlung ab Mittag kann als sonnig betrachtet werden. Pflanzen für den Halbschatten fühlen sich unter diesen Bedingungen meist nicht mehr wohl. Schatten ab der Mittagszeit kann hingegen für Gewächse, die keine direkte Sonne mögen, sehr angenehm sein.

Schattenpflanzen finden sich in der Natur meist unter höheren Sträuchern und Bäumen. Dort ist der Boden meist humusreich . Genau dieser Bodentyp wird von vielen Arten und Sorten favorisiert. Da im schattigen Gartenbereich viele Pflanzen nicht so üppige Blüten bilden, kann mit hellen Blattfärbungen gearbeitet werden.

Schattenpflanzen brauchen grundsätzlich nicht so viele Nährstoffe wie sonnenhungrige Gewächse. Sie müssen also nicht intensiv gedüngt werden. Allerdings sollte der Boden regelmäßig mit Humus angereichert werden. Brigitte Goss empfiehlt jeweils eine Kompostgabe im Frühjahr und im Herbst . Ein Quadratmeter sollte mit drei bis fünf Litern Humus angereichert werden. Wachsen die Pflanzen nicht sehr dicht beieinander, sollte nach der Pflanzung noch eine Mulchschicht ausgebracht werden. Zum Mulchen eignet sich zum Beispiel Gartenfaser, die sich aus Rindenhumus, Holzfaser und Kompost zusammensetzt. Gartenfaser hat den Vorteil, dass sie auch auf Hängen verwendet werden kann.

Die beste Pflanzzeit für Stauden sind der Herbst und das Frühjahr, wenn der Boden nicht mehr gefroren ist. Grundsätzlich können Stauden - mit Ausnahme der herbstblühenden Arten - das ganze Jahr über gepflanzt werden. Dann ist der Pflegebedarf allerdings intensiver. An heißen Tagen sollte man sie tiefgründig gießen. Das Wasser braucht oft lange, bis es zu den Wurzeln durchgedrungen ist. Wirkungsvoll ist also eine ausdauernde Wassergabe. Je länger die Pflanze steht, desto besser ist sie mit ihrem Standort verwurzelt. Dann muss sie auch nicht mehr so oft gegossen werden.