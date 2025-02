Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Ein besonderer Sortenname 'Nothing Special' - nichts Besonderes. Für eine neu entdeckte Blumensorte ist dieser Name recht eigenwillig gewählt. Doch hinter dem Schneeglöckchen-Namen steckt eine Geschichte: Der britische Staudengärtner Joe Sharman entdeckte die Sorte in seinem Garten - und konnte keine herausragenden Eigenschaften daran erkennen. Bis auf eine: Das Schneeglöckchen zeigte sich sehr ausgewogen proportioniert. Blüte, Blätter, Größe und Wuchskraft - alles passte. Immer wieder wurde Joe Sharman bei Führungen auf seinem Grundstück nach dem Blümchen gefragt. Das sei "Nothing Special" (nichts Besonderes), antwortete der dann. So entstand der Name.