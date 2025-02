Bildrechte: MDR Garten/Brigitte Goss

Für Räume mit wenig Licht Überlebenskünstlerin Schusterpalme: Zimmerpflanze für dunkle Ecken

Aspidistra elatior

04. Februar 2025, 10:48 Uhr

Die Schusterpalme ist eine erstaunliche Zimmerpflanze. Sie kann selbst in dunklen Ecken mit wenig Licht, das heißt bei 300 Lux, gedeihen. In der Regel können Pflanzen gerade so bei 1.000 Lux überleben, dunklere Standorte und Räume vertragen sie meist nicht.