Diese pflegeleichte Zwiebelpflanze, die auch Schneestolz oder Sternhyazinthe genannt wird, bildet von Februar bis April dichte Blütenteppiche in blau, rosa oder weiß. Setzen Sie im Oktober die kleinen Zwiebelchen etwa zehn Zentimeter tief in den Boden. Die Pflanze gedeiht auch im Halbschatten unter Gehölzen.

Die Zwiebelpflanze wird auch Lichtmessblume oder Lichtblume genannt und erinnert vage an einen Krokus. Sie kommt natürlicherweise in den Alpen, Pyrenäen und im Kaukasus vor. Ihre zartlila Blüten spenden im Februar und März Farbe. Leider wird die Pflanze gern von Schnecken gefressen. Sie bevorzugt einen sonnigen Standort.

Alpenveilchen gibt es nicht nur als Zimmerpflanze, sondern auch in der Draußenvariante: Neben dem Vorfrühlingsalpenveilchen (Cyclamen coum) kann man sich auch Sommer-Alpenveilchen (Cyclamen purpurascens) und Herbst-Alpenveilchen (Cyclamen hederifolium) in den Garten setzen. Bereits im Januar können sich erste Blüten des Vorfrühlingsalpenveilchens zeigen. Es blüht bis in den März hinein, braucht unbedingt Schatten und mag keine Konkurrenz in der Nähe.