So schützen Sie Dahlien vor dem ersten Frost Vor dem ersten Frost können Dahlien mit einer Antifrost-Beregnung oder Vlies geschützt werden. Das Vlies wird einfach auf die Dahlien gelegt. Bei der Beregnung werden die Pflanzen in kalten Morgenstunden mit einer feinen Wasserschicht besprüht, die an Nebel erinnert. So verteilen sich feine Tröpfchen über die empfindlichen Pflanzenteile. Wenn sie dort gefrieren, wird auf den Blumen Kristallisationswärme freigesetzt, so dass in der Regel Blätter und Blüten vor Frostschäden bewahrt werden. Sollten die Blüten doch erfrieren, können die Knollen, die geschützt in der Erde liegen, trotzdem nach etwa einer Woche ausgegraben und wie gewohnt überwintert werden. Mit diesen Maßnahmen kann der erste Frost überbrückt werden.