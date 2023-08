Zwar verzeiht die Feige viel, sagt Garten-Expertin Brigitte Goss, doch ist der Rückschnitt nicht ganz einfach. Einerseits ist zu beachten, dass Feigen nur am ein- bis zweijährigen Holz Früchte tragen. Am überalteten Holz wachsen also keine Feigen; es kann zurückgeschnitten werden. Noch kleine Früchte bekommen somit außerdem mehr Licht und Sonne. Andererseits ist älteres Holz frostresistenter als die noch jungen Triebe. Einige Leitäste sollten Sie darum belassen, auch wenn daran keine Früchte wachsen werden. Manchmal wachsen Feigen so stark, dass sie selbst "vergessen", Früchte zu bilden. Bildrechte: Dirk Henke

Feigen düngen

Ist der Boden frisch und von Natur aus nährstoffreich, muss nicht gedüngt werden. Im Boden steckt alles, was die Feige braucht, denn die Art ist sehr genügsam. Wenn überhaupt, sollte sparsam gedüngt werden, das heißt mit nur etwa zehn Prozent der Düngeempfehlung auf der Packungsbeilage. Achten Sie darauf, dass Dünger einen etwas höheren Kalium- und Phosphoranteil enthält und weniger Stickstoff. Ist der Stickstoffanteil zu hoch, schießt die Pflanze ins Kraut, sie wächst hoch, bildet aber keine Früchte. Gut geeignet sind zum Beispiel Tomaten- oder Pfirsichdünger. Beim Dünger gilt: weniger ist mehr, wie Feigenzüchter Dirk Henke sagt.

Feigen ernten und verwenden

Je nach Sorte können Feigen ein- oder auch zwei Mal im Jahr Früchte tragen. Eine Ausnahme ist die 'Tri di volte', die sogar drei Ernten liefert. Wenn die Früchte auf leichten Druck nachgeben, sind sie reif und können im Sommer oder Herbst geerntet werden. Die Früchte sind reif, wenn sie auf Druck leicht nachgeben.

Leider klappt es in unseren Breitengraden mit der Herbsternte nur bei sehr warmen und langen Sommern. Ansonsten reifen Früchte nicht aus. Vorzeitig geerntet werden können sie nicht, da die Früchte nicht nachreifen, sondern am Baum reifen müssen. Mitunter legen sich Feigen auch in Sachen Wachstum derart ins Zeug, dass sie ganz "vergessen", Früchte zu bilden. Dann hilft nur, auf die nächste Saison zu warten.

Was tue ich mit noch unreifen Früchten? Durch sogenanntes "Ausgeizen" können Sie die größeren Früchte bis zum Herbstanfang vielleicht noch zum Reifen animieren. Dazu brechen Sie die kleinsten Feigen aus und lassen die größeren hängen.



Unreife Feigen enthalten Milchsaft und sind roh giftig. Durch Einkochen können sie aber verwendet werden, zum Beispiel als Sirup zu Joghurt oder Eis. Wichtig: Kochen Sie die Früchte zunächst zweimal auf und gießen Sie das Wasser vollständig ab. So entfernen Sie den Milchsaft.

Feigen haben wertvolle Inhaltsstoffe. Mit ihren vielen kleinen Kernen liefern sie dem Darm Ballaststoffe und kurbeln die Verdauung an. Vitamin A ist gut für Haut und Sehkraft, Magnesium bringt müde Geister wieder auf Trab. Unreife Feigen sind roh giftig, können aber aufgekocht und zu Sirup verarbeitet werden.

Feigen vermehren

Feigen können nicht über Samen vermehrt werden, da aus Samen keine selbstfruchtenden Pflanzen wachsen können. Feigen werden deshalb über Stecklinge vermehrt. Hierfür kann ein Trieb einfach in ein Wasserglas gesetzt werden. Wenn es warm ist und das Wasser täglich gewechselt wird, bilden sich nach etwa drei Wochen Wurzeln. Sie können den Trieb aber auch direkt in einen kleinen Pflanztopf mit Erde setzen, auch dann bilden sich Wurzeln. Plastikbecher aufschneiden und mit Granulat und Erde befüllen.

Eine andere Möglichkeit ist, Stecklinge direkt am Baum zu ziehen. Hierfür wird ein Plastikbecher bis zu einem Abzugsloch im Boden eingeschnitten. Der Plastikbecher wird mit der Öffnung nach oben um den Ast geklemmt. In den Becher kommt zuerst eine Drainageschicht aus Vulkangestein. Diese Schicht dient gleichzeitig als Wasserspeicher. Als zweite Schicht wird Pflanzerde in den Becher gefüllt. An der Stelle, an der der Ast mit der Pflanzerde in Berührung kommt, bilden sich später Wurzeln. Über die Pflanzerde kommt noch eine Schicht Pflanzengranulat – an dem Substrat erkennt man gut, ob der künftige Steckling ausreichend Feuchtigkeit hat. Die zweite Methode bevorzugt Feigenexperte Dirk Henke. Die Vorbereitung macht zwar anfangs mehr Arbeit, man spart sich aber das tägliche Wasserwechseln.

