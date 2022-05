Auch die Strauchpfingstrose gedeiht am besten an einem sonnigen Standort. Der Boden sollte durchlässig sein. In Lehmboden sollte also grober Sand oder Blähton eingearbeitet werden. Der Standort sollte nicht zu feucht und zu humusreich sein, rät Uwe Schachschal, dass mache die Pflanzen anfällig für Pilzkrankheiten wie zum Beispiel den Grauschimmel. Da Strauchpfingstrosen auf Staudenpfingstrosen veredelt werden, sollten sie etwa zwei bis drei Zentimeter tiefer gepflanzt werden, als sie im Topf stehen. Denn nach ein paar Jahren stirbt die Unterlage meist ab und bis zu dieser Zeit hat die Strauchpfingstrose eigene Wurzeln gebildet, die dann in der Erde stehen müssen.