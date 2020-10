Die Riesen-Segge wird über einen Meter hoch. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Seggen, die nicht winterhart sind, sollten zwischen Februar und März bodennah zurückgeschnitten werden. Das Schnittgut können Sie gleich zum Mulchen verwenden. So gehen die Nährstoffe wieder zurück in den natürlichen Kreislauf.



Generell hängt die Empfehlung für die Düngung vom Standort ab: Seggen im Schatten freuen sich bei Bedarf über etwas Humus; Carex in der Sonne braucht hingegen in der Regel kein extra Futter.



Die ersten ein, zwei Jahre sollten Seggen ruhig bei Bedarf gegossen werden. Haben Sie ein Auge auf die umliegenden Pflanzen! Sie zeigen Ihnen, wann es Zeit zum Gießen ist. Gerade in Trockenperioden zeigen sämtliche Pflanzen ihren Durst an. Dann lassen sie ihre Blätter hängen oder rollen sie gar ein. Auch Bäume müssen in sehr trockenen Zeiten gegossen werden. Steht Carex darunter, wird das Gras gleich mitgegossen.