Das Geranium ist eine winterharte Staude, die mehrjährig in unseren Gärtnen wachsen kann - an den unterschiedlichsten Standorten. Geranium darf nicht mit den Balkon-Geranien verwechselt werden. Geranien gehören botanisch zum Pelargonium und nicht - wie sich aufgrund des ähnlichen Namens vermuten lässt - zum Geranium.

Geranium ist pflegeleicht. Einmal angewachsen überstehen Sorten wie der Graue Storchschnabel Geranium Subcaulesens auch trockene Sommer gut. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Ideale Pflanzzeit für Geranium ist der Herbst, weil die Stauden dann schon anwurzeln, um im kommenden Frühjahr mit aller Kraft auszutreiben. Aber auch im Frühling, am besten nach den Eisheiligen ist noch ein guter Zeitpunkt, allerdings müssen die Stauden dann regelmäßig gegossen werden. Annemarie Eskuche empfiehlt die Stauden etwas tiefer als Ballenhöhe einzusetzen und in die Pflanzfläche organischen Dünger wie z.B. Hornspäne einzuarbeiten. Das hat den Vorteil, dass die Pflanzenwirkstoffe erst im Frühjahr zur Verfügung stehen, wenn sie von den Pflanzen tatsächlich benötigt werden, denn die Bodenbakterien brauchen einige Zeit, den organischen Dünger umzuwandeln. Wenn man im Herbst mineralischen Dünger einbringen würde, würde man der Pflanze einen unerwünschten Schub geben, sie würde versuchen, noch einmal auszutreiben und man würde so ihre Winterhärte gefährden. Ein Pflanzabstand von circa 30 Zentimetern ist optimal. Frisch gepflanzte Exemplare ausreichend wässern.