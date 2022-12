Als "Steckrübenwinter" ist der Jahreswechsel 1916/17 während des ersten Weltkriegs in die Geschichte eingegangen. Nach einer Missernte von Kartoffeln wurden - nachdem die Schweine selbst geschlachtet waren - die eigentlich als Viehfutter angebauten Rüben an die hungernden Menschen verteilt. Auch im Winter 1946/47 dienten insbesondere Steckrüben als Nahrung.

Die Steckrübe enthält relativ viel Zucker, vor allem Traubenzucker. Außerdem sind Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium und Magnesium sowie Vitamine der B-Gruppe und Vitamin C enthalten. 100 Gramm decken den Tagesbedarf an Vitamin C, allerdings müsste die Steckrübe dafür roh gegessen oder nur kurz gegart werden, denn Vitamin C ist hitzeempfindlich. Die gelbe Farbe des Fruchtfleisches kommt von dem enthaltenen Beta-Carotin. Ihr hoher Wassergehalt macht die Steckrübe trotz des Zuckers kalorienarm. Sie hat nur 30 Kilokalorien pro 100 Gramm und ist damit ein richtiges Schlankgemüse.