Streptocarpus wird auf Deutsch mitunter auch Kapprimel oder Drehfrucht genannt. Der erste Name bezieht sich auf die primelartigen Blätter und die südafrikanische Herkunft der Pflanze, der zweite stammt von den spiralartigen Früchten, die sie in ihrer tropischen Heimat ausbildet. Genau wie die Usambaraveilchen gehört der Streptocarpus zu den Gesneriengewächsen (Gesneriaceae). Es sind etwa 135 verschiedene Arten bekannt. Im Handel sind meist Hybrid-Züchtungen erhältlich.

Die Drehfrucht ist wählerisch, was ihren Standort angeht. Sie mag es hell, aber direktes Sonnenlicht verträgt sie nicht. Stellen Sie die Pflanze daher am besten an einen halbschattigen Platz, gern ein paar Meter vom Fenster weg. Ein nach Osten oder Westen ausgerichtetes Fenster ist auch in Ordnung, aber keinesfalls ein Südfenster.

Gärtner Thomas Knauf zieht die Streptocarpus-Pflanzen in einem Spezialsubstrat heran. Sollte die Drehfrucht doch einmal für den mitgelieferten Blumentopf zu klein werden, empfiehlt er, sie in gängiges, leicht aufgedüngtes Zimmerpflanzensubstrat zu setzen: "Lassen Sie aber am besten die ursprüngliche Erde am Ballen dran", so der Fachmann. Umtopfen sollten Sie entweder direkt nach der Blüte im Herbst oder im Frühjahr.