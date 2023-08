Wer einen kleinen Garten hat, kann die Zwergnordmanntanne pflanzen. Sie wächst nur zwei Zentimeter pro Jahr und erreicht nach zehn Jahren einen Durchmesser von bis zu 30 Zentimeter. Ausgewachsen ist sie bei insgesamt etwa 80 Zentimeter Durchmesser. Im Gegensatz zum großen Bruder wächst die Zwergnordmanntanne als Kugel und kann wunderbar auch in Kübeln, Steingärten oder Blumenschalen arrangiert werden.

Ebenfalls eine größer wachsende Tannenart aus Nordamerika ist die Coloradotanne. Sie erreicht eine Höhe von etwa 30 Metern und ist für einen trockenen Standort gut geeignet. Ist es zu feucht, geht sie ein. Der Tannenbaum verträgt volle Sonne, Hitze und Trockenheit sehr gut. Außerdem ist die Coloradotanne extrem winterfest. Das besondere an der Coloradotanne ist die Nadelfarbe. Sie ist im Gegensatz zu vielen anderen Tannen grau-blau und duftet leicht nach Zitrone. Coloradotannen gibt es ebenfalls in den verschiedenen Wuchsformen.

Die Koreatanne bleibt etwas kleiner und erreicht Höhen von etwa acht bis zehn Meter. Sie liebt einen leicht sauren Boden und verträgt es auch etwas feuchter. Trotzdem sollte die Koreatanne nur in größeren Gärten stehen. Der Abstand zu einem Haus sollte mindestens acht Meter sein.

Bekannt ist die Koreatanne wegen ihrer vielen kleinen blauen Zapfen. Auch von dieser Tannenart gibt es viele verschiedene Wuchsformen und Nadelfarben in blau, gelb oder silber. Als Besonderheit gibt es die 'Silberlocke', die - wie der Name schon sagt - silbergelockte Nadeln hat. Auch die Zwergformen sind sehr beliebt und ebenfalls in verschiedenen Nadelfarben und Wuchsformen zu haben.