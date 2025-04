Unterschied zwischen grauen und grünen Tillandsien Landläufig wird zwischen grauen (mitunter auch weißen) und grünen Tillandsien unterschieden. Die grauen Tillandsienarten kommen überwiegend in höheren Regionen - zum Beispiel subtropischen Nebelwäldern - vor als die grünen. Auch sind sie stärker geschuppt. Farbe und Schuppen sind ein Schutzmechanismus gegen das starke Sonnenlicht der Tropen. Als Faustregel vertragen graue Tillandsie also mehr Sonnenlicht und Kälte als ihre grünen Verwandten. Trotzdem sollte man bei jeder Art sich nach ihren spezifischen Bedürfnissen richten.

Das besondere an der Tillandsienkultur ist, dass man viele Arten auch ohne Erde kultivieren kann. Dafür werden sie meist an einem Holzbrettchen oder Holzstück am Wurzelansatz aufgebunden. Idealerweise verwendet man dafür ein flexibles, elastisches Band. Strumpfband eignet sich zum Beispiel sehr gut, das ist auch eine schöne Recyclingmethode für Ihre alten Nylonstrümpfe. Eine sehr weiche und flexible Angelsehne würde auch gehen. Wichtig ist, dass sie die Pflanze nicht zu stark einschnüren. Das Brettchen oder Holzstück wird dann mit einem Haken oder einer anderen Aufhängmöglichkeit versehen.

Tillandsien in Erdkultur werden ganz normal aufs Substrat gegossen, solche in Blockkultur müssen regelmäßig besprüht werden - wie oft hängt von den Bedürfnissen der jeweiligen Art ab. Sie können Sie auch ab und zu abbrausen. Wichtig ist in jedem Fall nach Möglichkeit kalkarmes Wasser zu verwenden. Etwa alle zwei Wochen in der Wachstumsperiode kann das Gieß- oder Sprühwasser mit Orchideendünger versetzt werden, denn die Pflegebedürfnisse beider Pflanzenfamilien sind ähnlich.