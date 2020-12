Erdbirne, Schnapskartoffel, Erdtrüffel, Erdsonnenblume, Ewigkeitsknolle, Jerusalem-Artischocke -Topinambur hat in Deutschland viele verschiedene Namen. Sie zeugen davon, dass die Pflanze mit den essbaren Wurzelknollen einst regelmäßig auf den Tisch kam. Im 30-jährigen Krieg soll sie sogar eines der Hauptnahrungsmittel gewesen sein. Doch mit der Zeit aßen die Menschen lieber Kartoffeln, Topinambur geriet in Vergessenheit. Dabei schmeckt die Knolle, die roh und gekocht gegessen werden kann, leicht nussig und süß, und ist den Anbau wert.

Die Blüten der Topinambur erfreuen jedes Gärtnerauge. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Topinambur-Samen gibt es nicht zu kaufen. Wer Topinambur anbauen will, sucht nach Knollen. Diese werden zwischen Oktober und April in Reihen von 60 bis 80 Zentimetern Abstand in die Erde gelegt. Der Abstand in der Reihe misst etwa 40 Zentimeter. Jede Knolle wird mit der Hauptknospe nach oben etwa zehn Zentimeter tief in die Erde gelegt. Große Knollen können auch geteilt werden. Wichtig: Es muss immer eine Triebknospe geben!

Topinambur braucht keinen besonderen Standort oder Boden. Sie wächst im Halbschatten gut, mag aber auch sonnige Plätze. Sie kommt mit nährstoffarmen Böden gut zurecht. Natürlich bleiben dann die Knollen kleiner. Mit Dünger steigt der Ertrag. Ein wenig Kompost ist genau richtig. Treibt die Knolle aus, sollte sie mit Anhäufeln stabilisiert werden. Topinambur kann mehrere Jahre an der gleichen Stelle stehen. Sie muss dann auch nicht neu gepflanzt werden. Im Frühjahr treiben übrig gebliebene Knollen neu aus.