Topinambur-Samen gibt es nicht zu kaufen. Wer Topinambur anbauen will, sucht nach Knollen. Diese werden zwischen Oktober und April in Reihen von 60 bis 80 Zentimetern Abstand in die Erde gelegt. Der Abstand in der Reihe misst etwa 40 Zentimeter. Jede Knolle wird mit der Hauptknospe nach oben etwa zehn Zentimeter tief in die Erde gelegt. Große Knollen können auch geteilt werden. Wichtig: Es muss immer eine Triebknospe pro Teilstück geben!