Das Trommelstöckchen kann sich sehen lassen. Ein Blick auf die kugeligen Blüten des Korbblütlers macht einfach gute Laune. Dabei ist es gar keine einzelne Blüte, sondern ein kompakter Ball aus vielen kleinen Einzelblüten, der so attraktiv ist, dass die Pflanze aus Australien und Neuseeland auch hier immer mehr Freunde findet. Die Mitglieder des Gartenbauverbandes Mitteldeutschland kürten das Trommelstöckchen Craspedia globosa 'Golf Beauty' in diesem Jahr zur "Balkonpflanze 2021". "Es kommt gut mit trockenen Sommern zurecht, es lässt sich wunderbar mit anderen Pflanzen kombinieren und ist für Balkone und Terrasse gut geeignet", erklärt Antje May, Floristikmeisterin und Gärtnerin aus Neustadt in Sachsen. Auch Insekten mögen die vielen kleinen Blüten.