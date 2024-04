Blausternchen - blaue Blütenteppiche

2 min

Klein und zierlich sind sie mit ihren himmelblauen Köpfchen - Blausternchen- botanisch Scilla. Im Laufe der Jahre entwickeln sie ganze Blüten-Teppiche - besonders wenn man sie einfach in Ruhe lässt. Sie vermehren sich nicht nur über Zwiebeln, sondern auch über Samen. Für die Verbreitung der Blausternchen sind vor allem Ameisen zuständig. Ihnen schmecken die öligen Anhängsel der Samen. Daher tragen sie die Leckerbissen in ihre Nester und verbreiten sie auf diese Weise! Man muss sich also nicht wundern, wenn plötzlich irgendwo im Garten ein Blaustern auftaucht.